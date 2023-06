La production de la nouvelle Mitsubishi Colt débutera chez Renault en septembre

La production de la nouvelle Mitsubishi Colt débutera chez Renault en septembre













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Mitsubishi a dévoilé jeudi sa nouvelle Colt, une citadine absente d'Europe depuis une dizaine d'années et qui sera produite à partir de septembre dans l'usine Renault de Bursa, en Turquie, dans le cadre d'un des plus récents projets communs de l'alliance franco-japonaise. Cette septième génération de la voiture est dérivée de la Renault Clio et sera disponible en versions thermique et hybride. Entre 1978 et 2014, les six générations précédentes de la Colt se sont vendues en Europe à plus de 1,2 million d'exemplaires. "La nouvelle Colt marque le retour de Mitsubishi Motors dans un segment clé en Europe, celui des véhicules compacts, ainsi que la renaissance d'un modèle iconique pour la marque", a déclaré Frank Krol, président et directeur général de Mitsubishi Motors Europe, cité dans un communiqué. Après l'ASX, déclinaison du Renault Captur, Mitsubishi poursuit ses lancements européens en profitant des économies d'échelle - en R&D et production - offertes par l'alliance avec Renault et Nissan. D'autres modèles devraient suivre, dont une possible déclinaison du futur Renault Scenic électrique, selon des sources. L'exploitation des synergies entre Renault et Mitsubishi d'une part, et entre Renault et Nissan d'autre part- sur la Micra en Europe et d'autres véhicules en Inde - constitue un des principaux moteurs de la nouvelle alliance franco-japonaise, avec le rééquilibrage des participations et la possible entrée des deux partenaires japonais dans la future entité électrique de Renault Ampère. Les accords définitifs pour créer cette nouvelle alliance, envisagés au premier trimestre, n'ont toujours pas été signés. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)