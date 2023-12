"La prochaine décision de la BCE sera une baisse, sauf surprise", dit Villeroy de Galhau (BCE)

"La prochaine décision de la BCE sera une baisse, sauf surprise", dit Villeroy de Galhau (BCE)













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Il n'y aura plus de hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), sauf choc ou surprise, a déclaré vendredi le gouverneur de la Banque de France (BdF), François Villeroy de Galhau, à l'occasion d'un entretien accordé à l'émission Écorama de Boursorama. "Le mouvement de désinflation est général, y compris sur l'inflation sous-jacente et celle des services", a déclaré François Villeroy de Galhau, qui a souligné que l'inflation serait ramenée à 2% d'ici 2025. "Le prochain mouvement de la BCE sera, sauf surprise, une baisse", a indiqué le gouverneur. Jeudi, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels, mais a repoussé les anticipations d'une baisse imminente de ses taux d'intérêt. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)