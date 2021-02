La prise en compte des avis des actionnaires est une "priorité", dit Danone

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone a élevé vendredi au rang de "priorité absolue" la prise en compte des avis de ses actionnaires face à la fronde de deux investisseurs qui demandent le départ du PDG du groupe agroalimentaire, Emmanuel Faber.

"Danone rencontre régulièrement ses actionnaires pour dialoguer avec eux de bonne foi dans un esprit de bonne gouvernance", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à Reuters.

"La prise en compte des avis des actionnaires est une priorité absolue pour l'équipe de direction et le Conseil d'Administration (qui dialoguent régulièrement avec les investisseurs)", ajoute-t-il.

Danone dit avoir pris acte des déclarations de la société de gestion Artisan Partners, qui détient 3% de son capital, et qui a demandé plus tôt dans la journée la nomination "dès que possible" d'un nouveau directeur général.

(Sarah White, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)