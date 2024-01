La princesse de Galles est sortie de l'hôpital

LONDRES, 29 janvier (Reuters) - La princesse de Galles est sortie lundi de l'hôpital, où elle avait été admise le 16 janvier pour une chirurgie abdominale, et se repose chez elle à Windsor, a annoncé le Palais royal dans un communiqué. Kate, 42 ans, "est en voie de rétablissement", précise le communiqué. Le séjour de l'épouse du prince William, héritier de la couronne britannique, à la London Clinic a fait l'objet d'informations parcellaires de la part du Palais, ce qui a alimenté la rumeur sur son état de santé. Kensington Palace avait toutefois fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. La nature de l'intervention que Kate Middleton a subie n'a pas été précisée. La princesse de Galles ne devrait pas reprendre ses fonctions avant Pâques. Son mari, le prince William, héritier du trône, a reporté ses engagements pour s'occuper de leurs trois enfants, le prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans. De son côté, le roi Charles d'Angleterre a subi la semaine dernière une opération pour soigner une hypertrophie de la prostate, maladie bénigne courante chez les hommes de plus de 50 ans. L'intervention a été sciemment divulguée afin d'encourager les hommes du même âge présentant les mêmes symptômes à passer un examen médical. (Reportage Sarah Young, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)