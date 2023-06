La présidente du Honduras est arrivée en Chine pour une visite d'Etat

La présidente du Honduras est arrivée en Chine pour une visite d'Etat













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - La présidente hondurienne Xiomara Castro est arrivée vendredi matin à Shanghaï, en Chine, pour une visite d'Etat qui doit durer jusqu'au 14 juin, a rapporté la télévision publique chinoise CGTN. Xiomara Castro rencontrera le président chinois Xi Jinping afin de "planifier et diriger conjointement" le développement des liens entre le Honduras et la Chine, a indiqué l'agence de presse Xinhua. La Chine et le Honduras ont signé en mars un accord de reconnaissance diplomatique, après que le pays d'Amérique centrale a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. (Reportage de la rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)