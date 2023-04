La présidente de Taiwan reçue aux USA par un chef de file du Congrès

Crédit photo © Reuters

par Michael Martina et David Brunnstrom LOS ANGELES (Reuters) - La présidente taiwanaise Tsai Ing-wen a été accueillie mercredi en Californie par le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, lequel est ainsi le plus haut représentant américain à rencontrer un dirigeant de l'île sur le sol américain depuis 1979, en dépit des menaces de la Chine. Pékin, qui considère Taiwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron, avait prévenu de mesures de représailles dans l'hypothèse d'une telle rencontre, alors que Kevin McCarthy est le troisième plus haut représentant dans la hiérarchie des Etats-Unis. Le 'speaker' républicain de la Chambre des représentants a reçu Tsai Ing-wen mercredi matin à la Librairie présidentielle Ronald-Reagan, à proximité de Los Angeles, où la présidente taiwanaise effectuait une escale après un déplacement en Amérique latine. Des élus démocrates et républicains étaient aussi présents. Qualifiant Tsai Ing-wen de "grande amie de l'Amérique", Kevin McCarthy a exprimé au début de leur rencontre son optimisme sur le fait qu'Américains et Taiwanais parviendraient à "travailler ensemble pour promouvoir la liberté économique, la démocratie, la paix et la stabilité". Tsai Ing-wen a remercié son hôte et la délégation du Congrès, déclarant être "très satisfaite". La Chine avait organisé de vastes manoeuvres militaires autour de Taiwan l'été dernier à la suite de la visite en août sur l'île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre américaine des représentants. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a déclaré qu'une escale aux Etats-Unis d'un dirigeant taiwanais ne constituait rien de nouveau, demandant à Pékin de ne pas s'en servir comme prétexte pour prendre des mesures ou exacerber les tensions. (Reportage Michael Martina et David Brunnstrom, avec Ben Blanchard à Taipei et Simon Lewis à Bruxelles; version frnaçaise Jean Terzian)