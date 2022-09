La présidente de l'Assemblée nationale contre une réforme des retraites via le PLFSS

PARIS, 22 septembre (Reuters) - Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'est déclarée jeudi hostile à une réforme des retraites en France via un amendement du gouvernement inscrit dans le futur projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS).

Le gouvernement d'Elisabeth Borne répète à l'envi qu'il n'exclut aucun scénario sur la réforme des retraites malgré les mises en garde syndicales, y compris celui d'une mesure d'âge via un amendement dans le prochain PLFSS, qui sera débattu au Parlement à l'automne.

Tout en se disant favorable à une réforme des retraites, Yaël Braun-Pivet a réclamé sur franceinfo qu'elle fasse l'objet d'une plus grande concertation au nom de la "nouvelle méthode" de gouvernement dont se réclame l'exécutif, en premier lieu le président de la République Emmanuel Macron.

"Je n'ai jamais été favorable (...) aux amendements qui portent en eux-mêmes une réforme d'importance", a-t-elle déclaré.

"Je trouve que les amendements du gouvernement ne doivent pas porter en eux-mêmes une réforme substantielle", a ajouté la présidente de l'Assemblée nationale, en précisant qu'elle avait fait connaître sa position sur le sujet à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.

"J'attire vraiment l'attention de tous sur le fait que cette réforme doit être une réforme globale, elle doit paraître équitable à nos concitoyens donc ne doit pas comporter qu'une mesure d'âge", a-t-elle insisté. "Et pour moi, elle doit être au maximum concertée avec les partenaires sociaux, et les groupes politiques et les parlementaires (...) pour réussir à construire du compromis, des consensus et des débats qui soient apaisés." (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)