La présidence espagnole de l'UE perturbée par les élections

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a demandé le report à septembre de la présentation devant le Parlement européen des priorités de la présidence espagnole de l'UE, qui débute le 1er juillet, en raison des élections du 23 juillet, a déclaré un responsable de son cabinet vendredi. Pedro Sanchez a dissous lundi dernier le Parlement espagnol et convoqué des législatives anticipées à la suite de la défaite de son parti le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) et de ses alliés de Podemos aux élections régionales du 28 mai. Madrid doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet, pour une période de six mois, et certains diplomates craignent que le scrutin ne perturbe l'agenda européen, même si le gouvernement espagnol assurait jusqu'ici que tout se déroulerait selon le calendrier prévu. Pedro Sanchez devait initialement s'adresser devant le Parlement européen réuni en session plénière le 13 juillet. (Belén Carreño, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)