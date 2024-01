La population de la Chine baisse pour la deuxième année consécutive

PÉKIN (Reuters) - La population de la Chine a diminué pour la deuxième année consécutive en 2023, la baisse de la natalité et des décès liés à l'épidémie de COVID-19 ayant accéléré une tendance qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur la croissance économique du pays. Le Bureau national des statistiques (BNS) a indiqué que la population de la Chine avait diminué de 2,75 millions de personnes l'an dernier à 1,409 milliards d'habitants à la fin de 2023. Il s'agit d'un déclin plus rapide que celui enregistré en 2022. La Chine a connu une résurgence de l'épidémie de COVID-19 en début d'année dernière, après que les mesures strictes de confinements ont été levées par les autorités, en décembre 2022. Le taux de chômage des jeunes, la baisse des salaires et la crise dans le secteur de l'immobilier ont pesé sur le taux de natalité, qui souffrait déjà de la politique de l'enfant unique imposée par Pékin entre 1980 et 2015, ainsi que des coûts d'éducation très élevés. Ces données alimentent les craintes de voir les perspectives de croissance économique de la Chine diminuer en raison de la baisse du nombre d'employés et de consommateurs, alors que la hausse des coûts des soins aux personnes âgées et des retraites pèse sur les gouvernements locaux déjà endettés. L'Inde est devenue l'an dernier le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, selon les estimations des Nations unies. A long terme, les experts de l'ONU estiment que la population de la Chine diminuera de 109 millions d'habitants d'ici 2050, soit plus du triple de la baisse prévue par leurs précédentes prévisions en 2019. Le taux de natalité de la Chine a été de seulement 6,39 naissances pour 1.000 en 2023, un plus bas historique, après un taux de 6,77 en 2022. Le taux de mortalité a été pour sa part de 7,87 décès pour 1.000 en 2023, contre 7,37 en 2022, ce qui constitue le plus élevé depuis 1974, durant la Révolution culturelle. (Reportage Farah Master à Hong Kong et la rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)