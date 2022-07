La population de l'UE en baisse en 2021 pour la deuxième année consécutive, selon Eurostat

(Reuters) - La population de l'Union européenne a diminué en 2021 pour la deuxième année consécutive, a indiqué lundi l'office statistique de l'UE, alors que le bloc a enregistré plus de deux millions de décès liés à la pandémie de COVID-19.

Selon Eurostat, la population des 27 pays membres de l'UE a diminué de plus de 656.000 depuis janvier 2020.

"En 2020 et 2021, le solde migratoire positif n'a pas compensé la variation naturelle négative (plus de décès que de naissances-NDLR) dans l'UE et, par conséquent, la population totale de l'UE a diminué", indique le rapport, en soulignant l'impact de la pandémie.

Le nombre de décès a commencé à dépasser celui des naissances dans l'UE il y a dix ans, mais l'immigration en provenance de pays extérieurs au bloc a permis de compenser cet écart jusqu'à la première année de la pandémie, en 2020.

L'UE avait déjà enregistré une baisse de sa population en 2011 - après un précédent en 1960 - mais la hausse avait repris en raison du solde migratoire.

En raison de la pandémie, du vieillissement de la population et de taux de fertilité relativement bas, Eurostat a déclaré que les décès devraient continuer à dépasser les naissances dans les années à venir.

"Si tel est le cas, la diminution ou la croissance globale de la population de l'UE à l'avenir dépendra probablement en grande partie de la contribution du solde migratoire."

Si l'Italie, la Pologne et la Roumanie ont enregistré les plus fortes baisses de population, plus de la moitié des États membres de l'UE ont vu leur population augmenter, avec en tête la France, les Pays-Bas et la Suède.

Eurostat a recensé 446,8 millions d'habitants au sein de l'UE en janvier 2022.

(Reportage Alizée Degorce et Sarah Morland à Gdansk; version française Elitsa Gadeva, édité par Sophie Louet)