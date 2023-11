La population de Gaza manque de nourriture, risque la malnutrition

par Bart Biesemans BRUXELLES (Reuters) - Les quelque 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza manquent de nourriture et risquent la malnutrition un mois après le début du siège de l'enclave mené par Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré jeudi une responsable du programme alimentaire mondial (PAM). Les livraisons d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne sont limitées depuis qu'Israël a commencé une campagne de bombardements en représailles à l'attaque meurtrière du Hamas. Des responsables des Nations unies ont estimé que le niveau d'aide humanitaire autorisé dans Gaza n'était pas du tout proportionnel aux besoins de la population. "Avant le 7 octobre, 33% de la population était confronté à l'insécurité alimentaire", a déclaré Kyung-nan Park, directrice des urgences du PAM. "Nous pouvons dire que 100% de la population se trouve désormais en situation d'insécurité alimentaire." L'organisation a besoin de 112 millions de dollars (104 millions d'euros) afin d'atteindre 1,1 million de personnes à Gaza dans les 90 prochains jours, a-t-elle dit. "Ils risquent la malnutrition." Le PAM a également besoin de pouvoir entrer régulièrement dans Gaza et se voir garantir, une fois dans l'enclave, un accès sécurisé afin de pouvoir rejoindre les personnes dans le besoin, a ajouté Kyung-nan Park. "Pour le moment, nous faisons entrer de 40 à 50 camions", a-t-elle dit. "Pour la seule assistance alimentaire du PAM, nous aurions besoin de 100 camions chaque jour afin d'acheminer de la nourriture à la population de Gaza." (Rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)