La Pologne va ériger une clôture de barbelés à la frontière avec Kaliningrad

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne va construire une clôture en fil de fer barbelé à sa frontière avec la région russe de Kaliningrad, a déclaré mercredi son ministre de la Défense, qui craint que l'enclave ne devienne une plateforme de l'immigration clandestine.

La construction de la barrière temporaire, haute de 2,5 mètres et large de 3 mètres, va commencer immédiatement, a déclaré Mariusz Blaszczak lors d'une conférence de presse.

Dans un contexte de tensions croissantes liées à la guerre en Ukraine, il a évoqué des problèmes de sécurité et fait référence à la crise survenue à l'automne dernier, lorsque des milliers de migrants africains et du Moyen-orient ont tenté de franchir la frontière biélorusse pour entrer en Pologne.

Toutefois, un porte-parole des gardes-frontières polonais a déclaré qu'aucune entrée illégale en Pologne depuis Kaliningrad n'avait eu lieu en octobre.

"La frontière russo-polonaise est stable et calme. Il n'y a eu aucun franchissement illégal de la frontière", a déclaré Anna Michalska.

"Nous ne sommes pas là uniquement en temps de paix. Nous sommes préparés à diverses situations de crise et, après ce qui s'est passé à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, nous sommes encore plus préparés à tout, à tous les scénarios les plus sombres", a-t-elle ajouté.

Selon Mariusz Blaszczak, la barrière de Kaliningrad serait similaire à celle que la Pologne a mise en place le long de la frontière avec la Biélorussie l'année dernière.

Le magazine économique en ligne Russia Briefing a rapporté le mois dernier que Kaliningrad cherche à attirer les compagnies aériennes du Golfe et d'Asie dans le cadre d'une nouvelle politique de ciel ouvert.

L'enclave, où la Russie a une présence militaire importante, se trouve sur la côte baltique, entre la Pologne et la Lituanie, et est séparée de la Biélorussie par un couloir frontalier.

(Reportage Joanna Plucinska et Anna Koper, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)