La Pologne va envoyer 4 avions de chasse MiG-29 à l'Ukraine dans les prochains jours

VARSOVIE, 16 mars (Reuters) - La Pologne va envoyer à l'Ukraine quatre avions de combat MiG-29 dans les prochains jours, a déclaré le président polonais Andrzej Duda jeudi, ce qui en ferait le premier allié de Kyiv à fournir de tels avions. Varsovie tient un rôle de premier plan dans la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Tout d'abord, littéralement dans les prochains jours, nous remettrons à l'Ukraine, pour autant que je m'en souvienne, quatre avions en parfait état de marche", a déclaré Andrzej Duda lors d'une conférence de presse. "Les autres sont en cours de préparation et d'entretien". Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait indiqué mardi que les livraisons pourraient être effectuées dans un délai de quatre à six semaines. Andrzej Duda a précisé que la Pologne disposait de 10 à 20 avions de chasse MiG-29, de conception soviétique. Parmi les autres alliés, la Slovaquie s'est également interrogée sur l'opportunité d'envoyer des MiG-29 en Ukraine, mais n'a pas encore pris de décision. La Pologne a déjà envoyé 14 chars Leopard 2 de fabrication allemande à l'Ukraine. Interrogé la semaine dernière sur le nombre de MiG-29 que Varsovie pourrait fournir, le chef du cabinet du président, Pawel Szrot, a déclaré qu'il ne s'agirait "certainement pas" de 14 avions. (Reportage Alan Charlish et Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)