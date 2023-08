La Pologne va envoyé 2.000 soldats renforcer sa frontière avec la Biélorussie

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne va envoyer 2.000 soldats à sa frontière avec la Biélorussie, a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur à l'agence de presse gouvernementale PAP mercredi, soit le double du nombre demandé par les gardes-frontières lundi, afin d'endiguer les passages illégaux et de maintenir la stabilité. "La frontière ne sera pas renforcée avec 1.000, mais 2.000 soldats", a déclaré Maciej Wasik à l'agence PAP. "Cette décision a été prise par le Comité de Défense et par le ministre (de la Défense) Mariusz Blaszczak". L'ambassade biélorusse à Varsovie n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre aux demandes de commentaires. (Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)