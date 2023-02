La Pologne ferme jusqu'à nouvel ordre un point de passage avec la Biélorussie

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne va fermer jusqu'à nouvel ordre un point de passage frontalier avec la Biélorussie, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, alors que les relations entre Varsovie et Minsk continuent de se dégrader. "Compte-tenu de l'importance de la sécurité de l'Etat, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre à compter du 1à février le trafic au point de passage frontalier Bobrowniki entre la Pologne et la Biélorussie", a-t-il écrit sur Twitter. Situé à plus de 200 kilomètres au nord-est de la capitale Varsovie, Bobrowniki est l'un des principaux points de passage entre la Pologne et la Biélorussie. La décision a provoqué l'incompréhension de Minsk. Un porte-parole des services frontaliers biélorusses, cité par l'agence de presse russe Tass, a dit ne voir "aucune raison objective de prendre une telle décision, étant donné qu'il n'y a pas de menace depuis le territoire biélorusse". Varsovie a par ailleurs fait savoir qu'il entendait placer sur sa liste de sanctions davantage de proches du président biélorusse Alexandre Loukachenko, en réponse à l'emprisonnement du journaliste Andrzej Poczobut. La Pologne est devenue une destination d'exil privilégiée pour des opposants au régime biélorusse et s'est aussi affirmée comme l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à l'offensive lancée par la Russie, alliée de la Biélorussie. (Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Marek Strzelecki et David Ljunggren; version française Jean Terzian)