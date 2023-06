La Pologne et la Lituanie s'efforcent d'assurer l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan-Duda

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne et la Lituanie feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'Ukraine devienne membre de l'Otan dès que possible, a déclaré mercredi le président polonais Andrzej Duda lors d'une visite à Kyiv. "Nous ferons tout pour que cela se produise dès que possible", a déclaré Andrzej Duda lors d'une conférence de presse. "Nous essayons de faire en sorte que les décisions prises lors du sommet (de l'Otan) indiquent clairement la perspective de l'adhésion, et nous menons des discussions à ce sujet avec nos alliés", a ajouté le président polonais. (Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Marek Strzelecki ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)