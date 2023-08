La Pologne envoie des soldats supplémentaires à la frontière biélorusse

La Pologne envoie des soldats supplémentaires à la frontière biélorusse













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le ministère polonais de la Défense a acté l'envoi supplémentaire de soldats à la frontière avec la Biélorussie après une demande formulée par les gardes-frontière, a annoncé mardi l'agence de presse PAP. Les gardes-frontière polonais ont demandé au ministère de la Défense d'envoyer 1.000 soldats supplémentaires, a affirmé lundi le ministère de l'Intérieur. Ces dernières semaines, les soldats du groupe paramilitaire russe Wagner réfugiés en Biélorussie ont mené des exercices militaires près de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'Otan. (Reportage Alan Charlish et Pawel Florkiewicz; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)