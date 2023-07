La Pologne envoie des renforts à sa frontière avec la Biélorussie

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne va envoyer en renfort un demi-millier de policiers le long de sa frontière avec la Biélorussie, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur, Mariusz Kaminski. Les gardes-frontières polonais ont rapporté dimanche que 187 personnes avaient tenté la veille d'entrer illégalement en Pologne en provenance de la Biélorussie voisine. "En raison de la situation tendue à la frontière avec la Biélorussie, j'ai décidé de renforcer nos forces avec 500 policiers polonais des unités de prévention et de lutte contre le terrorisme", a écrit Mariusz Kaminski sur Twitter. "Ils rejoindront les 5.000 gardes-frontières et les 2.000 soldats qui veillent à la sécurité de cette frontière." (Reportage Karol Badohal ; Version française Elizabeth Pineau)