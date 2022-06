La Pologne dit vouloir devenir un 'pôle économique' pour l'Ukraine

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne devrait bénéficier d'un élan économique grâce à des accords visant à aider et reconstruire l'Ukraine, a dit mercredi le Premier ministre polonais lors de l'inauguration des logements temporaires financés par Varsovie à Borodianka, ville proche de Kyiv largement détruite par les bombes russes.

Selon Mateusz Morawiecki, la Pologne devrait bénéficier d'éventuels plans pour aider l'Ukraine à exporter ses céréales, reconstruire ses infrastructures et importer de l'électricité depuis le pays voisin.

Allié de longue date de Kyiv, Varsovie a été l'un des principaux soutiens financiers de l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février, mais le Premier ministre fait valoir qu'aider son voisin en guerre pourrait également profiter à l'économie polonaise.

"Aujourd'hui, nous préparons plusieurs accords entre des ministères spécifiques, qui aideront l'Ukraine et donneront une impulsion économique à la Pologne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse mercredi à Borodianka.

"Il s'agit par exemple d'accords concernant l'exportation de céréales ukrainiennes", a-t-il précisé, ajoutant que la Pologne pourrait devenir un pôle économique pour l'Ukraine.

La Russie contrôlant ou bloquant les ports ukrainiens de la mer Noire, les expéditions de céréales depuis l'Ukraine sont au point mort depuis le début de l'invasion, et la compagnie ferroviaire polonaise pourrait tirer profit du transport des produits agricoles ukrainiens vers les ports de la mer Baltique.

Mateusz Morawiecki a déclaré que le ministère polonais des Infrastructures participerait à des projets routiers et ferroviaires en Ukraine et que les ministères de l'Intérieur et de la Défense travaillaient également pour conclure des accords.

Les entreprises polonaises participeront à la reconstruction (de l'Ukraine), mais nous devons d'abord libérer l'Ukraine", a-t-il dit.

Kyiv et Varsovie discutent des importations d'électricité en provenance d'Ukraine, ce qui favoriserait la stabilité du système électrique polonais et permettrait à l'Ukraine de bénéficier de la synchronisation de son réseau de transport d'électricité avec celui de l'Union européenne.

(Reportage Alan Charlish, Marek Strzelecki et Pawel Florkiewicz, rédigé par Bernadette Baum; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)