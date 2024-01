La Pologne dit remplir les conditions pour débloquer des fonds, l'UE étudie la question

VARSOVIE (Reuters) - Bruxelles a indiqué qu'elle examinait encore la situation de la Pologne après qu'une ministre polonaise a déclaré vendredi que la Commission européenne avait confirmé que Varsovie remplissait les trois dernières conditions nécessaires pour recevoir 76 milliards d'euros de "fonds de cohésion" pouvant être utilisés jusqu'en 2027. L'Union européenne a bloqué l'accès de Varsovie à des milliards d'euros de fonds en raison des inquiétudes de longue date liées à l'indépendance du système judiciaire polonais. Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, s'est engagé à rétablir l'Etat de droit et à utiliser toutes les méthodes possibles afin d'accéder aux fonds gelés par l'Union européenne destinés à la Pologne. "Nous avons la confirmation de la Commission européenne : La Pologne remplit les trois dernières conditions nécessaires à la mobilisation totale des fonds de cohésion - 76 milliards d'euros pour la mise en oeuvre des programmes jusqu'en 2027", a écrit la ministre polonaise des Fonds européens et de la politique régional Katarzyna Pelczynska-Nalecz sur le réseau social X (ex-Twitter). La Commission européenne (CE) a toutefois indiqué que la Pologne l'avait officiellement informé qu'elle pensait avoir rempli les conditions relatives à l'Etat de droit nécessaires pour débloquer les fonds, mais a précisé qu'elle était encore en train d'examiner cette question. "Nous étudions la lettre soumise par les autorités polonaises afin d'estimer si la Pologne rempli les conditions requises en matière d'indépendance de la justice", a dit la CE dans un courriel. "La Commission a trois mois pour compléter cette évaluation." (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk, Anna Koper et Alan Charlish à Varsovie et Gabriela Baczynska à Bruxelles; version française Camille Raynaud)