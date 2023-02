La Pologne disposée à livrer des MiG à Kyiv dans le cadre d'une coalition élargie

(Reuters) - La Pologne est disposée à fournir des MiG à condition qu'une coalition élargie soit formée sous la conduite des Etats-Unis, a déclaré samedi le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. "Aujourd'hui, nous pouvons évoquer un transfert de nos MiG dans le cadre d'une coalition élargie et nous y sommes prêts. La Pologne ne peut que s'inscrire dans le cadre d'une coalition élargie avec les Etats-Unis comme tête de file", a-t-il dit. (Reporting by Anna Koper in Warsaw; editing by Jason Neely)