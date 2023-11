La Pologne devrait recevoir 5 MdsE de l'UE pour sa transition écologique

VARSOVIE (Reuters) - La Commission européenne a recommandé le versement anticipé de 5 milliards d'euros à la Pologne dans le cadre du programme REPowerEU pour aider à la transition énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes, a déclaré mardi le ministre polonais des Fonds de développement et de la Politique régionale. Ces fonds s'ajoutent aux 35,4 milliards d'euros de subventions et de prêts du fonds de relance de l'après-COVID-19 de l'UE, dont cette dernière a suspendu le versement jusqu'à ce que Varsovie revienne sur des réformes qui, selon ses opposants, portent atteinte à l'indépendance du système judiciaire. Les financements de REPowerEU ne doivent pas répondre aux conditions fixées par la Commission en matière d'État de droit pour débloquer fonds du plan de relance européen. "5 milliards d'euros d'avance !", s'est exclamé sur X (ex-Twitter) le ministre des Fonds de développement et de la Politique régionale, Grzegorz Puda. Les fonds de REPowerEU seront disponibles une fois que les ministres des Finances de l'Union européenne auront approuvé la recommandation de la Commission. Ils se réunissent le 8 décembre. Un porte-parole de la Commission européenne n'était pas joignable pour un commentaire dans l'immédiat. (Reportage Alan Charlish, version française Kate Entringer)