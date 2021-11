La Pologne craint un nouvel afflux de migrants à la frontière biélorusse

par Matthias Williams et Joanna Plucinska

KIEV (Reuters) - La Pologne s'attend à ce que des groupes de plusieurs centaines de migrants essaient de pénétrer illégalement sur son territoire en provenance de Biélorussie au cours des prochaines heures, ont déclaré lundi des responsables polonais, qui accusent Minsk de chercher à provoquer une confrontation.

Des vidéos publiées sur internet montrent des centaines de migrants marchant en direction de la frontière polonaise, certains d'entre eux tentant de forcer la clôture à l'aide d'outils divers.

"Nous nous attendons au cours des prochaines heures à ce que les attaques contre notre frontière soient renouvelées par des groupes de centaines de personnes", a déclaré aux journalistes le chef du Bureau national polonais de sécurité, Pawel Soloch.

Selon le porte-parole du gouvernement de Varsovie, 3.000 à 4.000 migrants se trouvent actuellement près de la frontière et quelque 10.000 autres, au moins, devraient tenter de rejoindre la Pologne en provenance de différents points en Biélorussie.

Des soldats, douaniers et officiers de police supplémentaires ont été déployés à la frontière par la Pologne. La Lituanie a, elle, déclaré l'état d'urgence à sa frontière avec la Biélorussie.

Les autorités polonaises ont dit avoir empêché lundi de premières tentatives d'entrée illégale dans le pays. Les services douaniers ont annoncé que le poste frontière de Kuznica, situé près du lieu où sont rassemblés les migrants, serait fermé à compter de mardi matin.

Minsk est accusé depuis plusieurs mois par l'Union européenne d'encourager l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire en réponse aux sanctions que Bruxelles lui a imposées pour violations des droits de l'homme.

"LA FRONTIÈRE EST SACRÉE"

Une vidéo partagée par la plate-forme en ligne biélorusse Nexta montre un groupe important de personnes portant sacs à dos et vêtements d'hiver marchant le long d'une autoroute.

Sur d'autres vidéos, on peut voir des groupes de migrants assis au bord de la route, escortés par des hommes armés en uniforme kaki.

Le gouvernement du président biélorusse Alexandre Loukachenko a démenti à plusieurs reprises favoriser une crise migratoire, imputant ces tentatives aux pays occidentaux et reprochant à ceux-ci le traitement des migrants.

Les conditions dans lesquelles les migrants tentent de traverser la frontière depuis la Biélorussie sont éprouvantes, selon les organisations humanitaires. Les autorités polonaises affirment qu'au moins sept migrants ont été retrouvés morts du côté polonais de la frontière et que d'autres décès, non vérifiés, seraient survenus dans le pays voisin.

Des groupes humanitaires accusent les nationalistes au pouvoir en Pologne de violer le droit d'asile international en repoussant les migrants en Biélorussie, ce que le gouvernement polonais dément, assurant agir dans la légalité.

"La frontière polonaise n'est pas seulement une ligne sur une carte. La frontière est sacrée - le sang polonais a été versé pour elle !", a déclaré sur Facebook le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

La Pologne a déployé 12.000 soldats à la frontière depuis le début de la crise, selon son ministre de la Défense.

