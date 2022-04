La Pologne cible 50 oligarques russes

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a imposé des sanctions à 50 oligarques et entreprises russes, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur, alors qu'elle cherche à accroître la pression sur Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

"C'est la première liste de sanctions (...) elle comprend 50 entités. Il y a des oligarques et des entreprises qui font des affaires (en Pologne)", a déclaré le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski lors d'une conférence de presse.

Parmi les personnes figurant sur la liste, il y a le milliardaire Mikhail Fridman, le magnat de l'aluminium Oleg Deripaska, et Eugene Kaspersky, fondateur de la société russe de cybersécurité qui porte son nom.

"Il est probable, voire certain, que cette liste sera élargie", à ajouté le ministre.

Les sanctions comprennent le gel des avoirs et l'interdiction d'entrer sur le territoire Polonais.

La Pologne a toujours plaidé en faveur de sanctions plus sévères contre la Russie et a précédemment déclaré qu'elle imposerait un embargo sur les importations de charbon russe d'ici mai et qu'elle cesserait d'utiliser le pétrole russe d'ici fin 2022.

(Reportage d'Alan Charlish et Pawel Florkiewicz; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)