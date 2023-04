La Pologne annonce un accord avec l'Ukraine sur les céréales

VARSOVIE, 18 avril (Reuters) - La Pologne a conclu mardi un accord avec l'Ukraine sur la reprise à partir de vendredi du transit de cargaisons de céréales ukrainiennes sur son territoire, a annoncé le ministre polonais de l'Agriculture, Robert Telus. Les cargaisons en transit seront scellées et surveillées, a-t-il ajouté. La Pologne et d'autres pays d'Europe centrale et orientale ont commencé depuis ce week-end à interdire les importations de céréales et d'autres produits agricoles en provenance d'Ukraine, dont les exportations via la mer Noire sont entravées par l'invasion de son territoire par la Russie. Cette interdiction portant également sur les marchandises en transit est destinée selon ces pays à protéger leurs propres agriculteurs. (Rédigé par Anna Wlodarczak-Semczuk, Marek Strzelecki et Pawel Florkiewicz, version française Bertrand Boucey)