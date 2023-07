La Pologne affirme avoir arrêté un espion russe

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a arrêté un autre membre d'un réseau d'espionnage russe, portant ainsi à 15 le nombre total de personnes arrêtées dans le cadre d'une enquête, a déclaré lundi le ministre polonais de l'Intérieur. "L'Agence de sécurité intérieure a arrêté un autre membre du réseau d'espionnage travaillant pour les services de renseignement russes", a déclaré Mariusz Kaminski dans un message sur Twitter. "Le suspect surveillait les installations militaires et les ports maritimes. Il était systématiquement payé par les Russes", a-t-il ajouté. L'ambassade de Russie à Varsovie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La Pologne est un important point d'approvisionnement militaire occidental pour l'Ukraine. Varsovie affirme que la Pologne est la cible majeure des espions russes qui cherchent à la déstabiliser. En juin, la Pologne a déclaré avoir arrêté un joueur professionnel de hockey sur glace russe soupçonné d'espionnage. Varsovie avait également annoncé en mars le démantèlement d'un réseau d'espionnage russe dans le pays et l'arrestation de neuf personnes qui surveillaient les voies ferrées menant à l'Ukraine et préparaient des actes de sabotage. Le mois suivant, la Pologne a établi une zone d'exclusion de 200 mètres autour de son terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) à Swinoujscie en raison de préoccupations liées à l'espionnage russe. (Reportage Alan Charlish, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)