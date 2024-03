La Pologne achète des lance-grenades Saab pour 1,51 milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a signé un accord pour l'achat de lance-grenades antichars au suédois Saab pour un montant d'environ 6,5 milliards de zlotys (1,51 milliard d'euros), a annoncé lundi le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. La Pologne va consacrer cette année près de 4% de son produit intérieur brut (PIB) à la Défense, dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "Les forces armées polonaises recevront des lance-grenades antichars produits en Suède, et nous allouons environ 6,5 milliards de zlotys à cet effet", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lors d'une conférence de presse, ajoutant que cet armement avait fait la preuve de son efficacité en Ukraine. L'accord porte sur le lance-grenades Carl-Gustaf M4, destiné à lutter contre tous les types de véhicules de combat modernes. A lire aussi... Le ministre polonais de la Défense a ajouté que le contrat prévoyait plusieurs milliers de lance-grenades et plusieurs centaines de milliers de munitions. (Reportage Alan Charlish et Karol Badohal ; Version française Alban Kacher, édité par Sophie Louet)