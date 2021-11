La Pologne accuse la Biélorussie de nouvelles 'provocations' à la frontière

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a accusé vendredi la Biélorussie de nouvelles provocations le long de la frontière commune aux deux pays.

Le gouvernement polonais a déclaré qu'un soldat biélorusse avait tenté de tirer des fusées éclairantes sur une patrouille frontalière et que cinq autres avaient essayé d'abattre des clôtures.

La Biélorussie est accusée depuis plusieurs mois par la Pologne et l'Union européenne d'encourager délibérément l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire en réponse aux sanctions que Bruxelles a imposées à Minsk pour violations des droits de l'homme.

Le gouvernement d'Alexandre Loukachenko a démenti ces accusations à plusieurs reprises.

"De nouvelles provocations à la frontière. Hier, un soldat biélorusse a tenté de tirer une fusée éclairante en direction de soldats polonais. Heureusement, le pistolet n'a pas tiré", a dit le ministère polonais de la Défense sur Twitter.

"À 100 mètres de là, cinq Biélorusses armés ont tenté de détruire la clôture (de notre frontière), en criant en même temps qu'ils allaient tirer sur des soldats polonais."

La Pologne a érigé une clôture en fil de fer barbelé et décrété l'état d'urgence le long de sa frontière avec la Biélorussie pour empêcher l'arrivée de migrants et prévoit également de construire un mur haut de 5,5 mètres qui s'étendra sur 180 kilomètres entre les deux pays.

Anton Bychkovsky, porte-parole des gardes-frontières biélorusses, a démenti auprès de l'agence de presse Spoutnik Biélorussie les accusations de Varsovie.

"La Pologne continue d'envenimer la situation autour de la situation à la frontière. Les représentants du ministère polonais de la Défense sont en fait eux-mêmes des provocateurs", a-t-il déclaré, cité par Spoutnik.

Le ministère biélorusse des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

