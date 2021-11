La Pologne accuse la Biélorussie après une incursion armée sur son sol

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a accusé mercredi la Biélorussie d'avoir organisé l'incursion d'hommes armés sur son territoire et elle a convoqué le chargé d'affaires de Minsk à Varsovie pour protester contre ce qu'elle qualifie d'"escalade délibérée" dans la crise déclenchée par l'afflux de migrants à sa frontière.

La Biélorussie est accusée depuis plusieurs mois par la Pologne et l'Union européenne d'encourager délibérément l'entrée illégale d'étrangers, des Afghans et des Irakiens entre autres, en Pologne et d'autres pays via son territoire. Une situation qui a conduit le gouvernement polonais à décréter l'état d'urgence à la frontière biélorusse.

Le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré que des hommes en uniforme non-identifiable armés de fusils étaient passés de Biélorussie en Pologne dans la nuit du 1er novembre.

"Le ministre délégué aux Affaires étrangères Piotr Wawrzyk a transmis une protestation véhémente (...) contre la violation de la frontière de l'Etat polonais, en soulignant que les décisions prises par les autorités biélorusses ces dernières semaines portent de plus en plus clairement la marque d'une escalade délibérée", a dit le ministère dans un communiqué.

"(Il) a souligné que la Pologne jugeait ces décisions inacceptables et ne les tolérerait pas (...) et appelé la partie biélorusse à s'expliquer immédiatement sur l'incident."

Rejetant les accusations de Varsovie, le corps des gardes-frontières biélorusse a rejeté la responsabilité de la montée de la tension sur la Pologne en dénonçant une volonté de "donner une image défavorable de la Biélorussie".

(Reportage Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak-Semczuk et Matthias Williams, version française Marc Angrand)