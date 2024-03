La Pologne a signé un accord de Défense d'un montant de 2,5 Mds$ avec les États-Unis

La Pologne a signé un accord de Défense d'un montant de 2,5 Mds$ avec les États-Unis













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne a signé un accord de plus de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) avec les Etats-Unis qui prévoit la livraison d'un système de commandement intégré de défense aérienne et antimissile, a annoncé jeudi le ministère polonais de la Défense.

La Pologne, pays membre de l'Otan, va consacrer environ 4% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense cette année, le renforcement des capacités des forces armées étant devenu une priorité absolue depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "C'est la pièce maîtresse de la défense aérienne qui changera le visage de l'armée polonaise", a déclaré le ministre de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, lors d'une conférence de presse. Le contrat porte sur l'achat d'un système de commandement intégré de défense aérienne et antimissile, y compris les équipements de commande et de communication nécessaires qui seront utilisés avec les systèmes de défense aérienne à moyenne portée Wisla et à courte portée Narew, a indiqué le ministère de la Défense. Le contrat prévoit également un soutien logistique et technique ainsi qu'un stock de pièces détachées. Le système intégré de commandement de combat IBCS est fabriqué par le fabricant d'armes américain Northrop Grumman. (Reportage Pawel Florkiewicz et Karol Badohal, rédigé par Alan Charlish; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)