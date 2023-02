La Pologne a livré ses premiers chars Leopard à l'Ukraine

La Pologne a livré ses premiers chars Leopard à l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Un premier lot de quatre chars Leopard promis par la Pologne à l'Ukraine lui ont été livrés, a déclaré vendredi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Le chef du gouvernement polonais a effectué le déplacement à Kyiv pour l'occasion et pour marquer le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Après s'être entretenu avec le président Volodimir Zelensky, Mateusz Morawiecki a promis que Varsovie, qui forme depuis plusieurs semaines des tankistes ukrainiens au maniement des Leopard, fournirait "prochainement" un autre lot de ces chars de combat de fabrication allemande à l'armée ukrainienne. Il a aussi appelé les autres pays européens qui se sont engagés à livrer des Leopard à l'Ukraine à le faire le plus rapidement possible, alors que la Russie mène une nouvelle offensive dans l'est du pays. "La Pologne et l'Europe se tiennent à votre côté. Nous ne vous laisserons pas tomber, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la victoire totale contre la Russie", a déclaré Morawiecki lors d'une conférence de presse conjointe avec Zelensky. Le président polonais Andrzej Duda et son ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, avaient annoncé un peu plus tôt à Varsovie qu'un premier lot de chars Leopard avait été livré à l'Ukraine. (Reportage de Marek Strzelecki, Anna Koper et Pawel Florkiewicz ; version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)