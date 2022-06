La politique monétaire de la Fed risque de freiner l'économie, dit Powell

WASHINGTON (Reuters) - Il existe un risque que la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) ralentisse trop fortement l'économie mais le plus grand danger réside dans une inflation durable, a annoncé mercredi le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

"Le risque est qu'en raison de la multiplicité des chocs, vous commenciez à passer à un régime d'inflation plus élevé et notre travail consiste à empêcher littéralement que cela se produise et nous l'empêcherons", a déclaré Jerome Powell dans le cadre du Forum annuel organisé par la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal.

S'il y a un risque que la Fed ralentisse l'économie plus que nécessaire pour contrôler l'inflation, "je ne suis pas d'accord pour dire que c'est le plus grand risque. La plus grande erreur serait de ne pas réussir à rétablir la stabilité des prix", a-t-il ajouté.

(Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)