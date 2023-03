La police se déploie à Vienne en raison d'une menace d'attaque

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - La police a déployé mercredi des patrouilles armées sur des sites sensibles à Vienne, la capitale de l'Autriche, dont des églises, après que les services de renseignement autrichiens ont reçu des informations sur une possible attaque islamiste. Vienne est l'une des capitales les plus sûres au monde et les attaques terroristes y sont rares. Depuis les années 1980, la ville n'a connu qu'une attaque mortelle, en 2020 lorsqu'un djihadiste a tué quatre personnes lors d'une fusillade avant d'être abattu par la police. "Nos services de renseignement ont des raisons de croire qu'une attaque à caractère islamiste est en préparation à Vienne", a fait savoir sur Twitter la police de Vienne qui émet rarement de tels avertissements publics. La police de Vienne avait peu avant prévenu la population que des unités de police avec des équipements spéciaux étaient déployés en raison d'une menace d'attaque contre des églises, tout en soulignant qu'il s'agissait d'une "mesure de prévention" courante. (Reportage François Murphy, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)