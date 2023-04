La police israélienne intervient dans la mosquée Al Aksa, tirs de roquettes depuis Gaza

JÉRUSALEM (Reuters) - La police israélienne a attaqué peu avant l'aube mercredi des dizaines de fidèles rassemblés dans la mosquée Al Aksa, dans la Vieille Ville de Jérusalem, ont déclaré des témoins, alors que la police israélienne a dit répondre à des émeutes. L'incident a déclenché des manifestations en Cisjordanie occupée et l'armée israélienne a indiqué que neuf roquettes avaient été tirées depuis Gaza en direction d'Israël. Les violences en Cisjordanie et à Jérusalem ont augmenté ces dernières années et font craindre de voir les tensions s'aggraver ce mois-ci, qui voit le mois sacré musulman du ramadan coïncider en partie avec la fête de la Pâque juive. Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé que sept Palestiniens avaient été blessés dans l'incident. L'organisation a ajouté que les forces israéliennes empêchaient les services d'urgence d'atteindre la mosquée. "Je récitais (le Coran) assise sur une chaise", a déclaré à Reuters une femme âgée assise près de la mosquée qui tentait de reprendre haleine. "Ils ont lancé des grenades assourdissantes, l'une d'entre elles a atteint ma poitrine", a-t-elle ajouté en pleurant. La police israélienne a déclaré dans un communiqué que ses forces étaient entrées dans l'enceinte de la mosquée après que des "agitateurs masqués" se sont enfermés dans la mosquée avec des feux d'artifice, des bâtons et des pierres. "Lorsque la police est entrée, des pierres ont été jetées dans leur direction, et des feux d'artifices ont été tirés depuis l'intérieur de la mosquée par un large groupe d'agitateurs", était-il indiqué dans le communiqué, qui précisait qu'un policier avait été blessé à la jambe. Les frictions sur l'esplanade des mosquées, lieu sacré de l'islam et du judaïsme, appelé mont du Temple par les juifs, ont déclenché des violences ces dernières années. Des groupes palestiniens ont condamné l'attaque israélienne contre les fidèles, qu'ils ont qualifié de crime. "Nous mettons en garde l'occupant contre le franchissement des lignes rouges concernant les lieux saints, ce qui conduirait à une explosion", a déclaré Nabil Abou Roudeïneh, porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La Jordanie et l'Egypte, qui participent aux efforts visant à désamorcer la violence entre Israël et les Palestiniens, ont chacune publié des communiqués condamnant l'incident. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux - que Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement - montraient des feux d'artifices exploser et la police frappant des gens dans l'enceinte de la mosquée. (Reportage Nisreen Salem, Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi, rédigé par Henriette Chacar; version française Camille Raynaud)