La police indonésienne disperse une manifestation devant le Parlement

JAKARTA (Reuters) - La police indonésienne a utilisé lundi des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des centaines d'étudiants qui protestaient contre la hausse des prix de l'huile de cuisson, et contre une possible prolongation du mandat du président Joko Widodo.

Selon un témoignage recueilli par Reuters, des manifestants ont été vus à Jakarta, la capitale de l'archipel, en train de s'enfuir en courant du lieu des affrontements, face au Parlement. La chaîne de télévision Kompas a déclaré que des pierres avaient été lancées à l'intérieur du bâtiment.

Ce rassemblement faisait partie d'une série de manifestations organisées lundi en Indonésie, notamment dans le sud de la province de Sulawesi, dans l'ouest de Java et à Jakarta, où des centaines d'étudiants vêtus de vestes fluo se sont dirigés vers le Parlement.

Les étudiants manifestaient pour dénoncer la hausse des prix et la perspective de voir le président Joko Widodo prolonger la limite des deux termes de son mandat.

Le chef de la police de Jakarta, Fadil Imran, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'un professeur d'université qui participait à la manifestation a subi des blessures "graves", après qu'un groupe de "non-étudiants" l'a frappé et piétiné. Six policiers qui ont tenté d'aider le maître de conférence ont également été blessés, a-t-il ajouté.

Il n'a pas précisé pourquoi le groupe avait pris pour cible le conférencier.

Dimanche, Joko Widodo, a tenté d'étouffer les rumeurs évoquant un plan élaboré par ses alliés pour le maintenir au pouvoir plus longtemps. Une hypothèse considérée de plus en plus sérieusement après que certaines personnalités politiques influentes ont publiquement soutenu cette idée.

(Reportage Johan Purnomo et Stanley Widianto, version française Augustin Turpin; édité par Kate Entringer)