La police danoise signale la présence de drones près d'un champ gazier en mer du Nord

COPENHAGUE (Reuters) - La police danoise a reçu au cours du week-end des informations faisant état de survols de drones à proximité du champ gazier de Roar, en mer du Nord, a déclaré mardi un porte-parole de la police.

Le champ de Roar est voisin du plus grand champ gazier du Danemark, Tyra. Tous deux sont exploités par TotalEnergies.

Le Danemark, comme d'autres pays de la région, a renforcé les mesures de sécurité de ses installations pétrolières et gazières après des fuites en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 fin septembre, attribuées par plusieurs pays européens à des sabotages.

Le groupe énergétique français a déclaré la semaine dernière avoir observé une activité inhabituelle de drones près de sa plate-forme Halfdan B le 28 septembre en mer du Nord.

"Nous avons pris les mesures nécessaires conformément à nos procédures de sécurité et sommes en contact avec la police, l'armée et l'Agence danoise de l'énergie", a déclaré TotalEnergies mardi dans un communiqué, ajoutant avoir renforcé la sensibilisation et la vigilance en matière de sécurité sur l'ensemble de ses installations.

(Reportage Nikolaj Skydsgaard et Stine Jacobsen, avec la contribution de Benjamin Mallet, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)