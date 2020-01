La police blesse et arrête un homme armé d'un couteau criant "Allah Akbar" à Metz

PARIS (Reuters) - Un homme armé d'un couteau et criant "Allah Akbar", connu pour sa radicalisation et ses troubles du comportement, a été arrêté dimanche à Metz et placé en garde à vue en milieu hospitalier après avoir été blessé par balle à une cuisse par la police, a annoncé le parquet de Metz.

Ce dernier dit avoir pris contact avec le parquet national antiterroriste "pour une évaluation de l'affaire", le suspect étant "fiché S".

La police est intervenue en milieu de journée à Borny, un faubourg de Metz dans l'est de la France, après le signalement d'un individu armé d'un couteau et au comportement menaçant dans la rue.

Cet homme a alors "pris à partie un équipage de police peu après midi (...) en se dirigeant rapidement vers les policiers en criant 'Allah Akbar'", déclare le parquet.

"Un des policiers a ouvert le feu en direction de l'homme qui a été blessé à la cuisse", ajoute-t-il.

Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

Cet incident survient deux jours après la mort d'une personne tuée par un homme présentant des antécédents psychiatriques ayant agressé des passants à l'arme blanche dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne) avant d'être abattu par la police. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur cette attaque au couteau en banlieue parisienne, en raison de la "radicalisation" de l'assaillant, converti à l'islam.

(Benoît Tessier et Bertrand Boucey)