La plupart des membres du G20 condamnent la guerre en Ukraine

par Sarita Chaganti Singh et Christian Kraemer BANGALORE (Reuters) - La plupart des ministres des Finances des plus grandes économies du monde ont fermement condamné Moscou samedi pour sa guerre contre l'Ukraine, à l'exception de la Chine et de la Russie qui ont refusé de signer une déclaration commune. L'Inde, actuelle présidente du G20, était réticente à l'idée de soulever la question de la guerre, mais les pays occidentaux ont insisté sur l'importance d'une condamnation commune de l'invasion de l'Ukraine, que Moscou qualifie pour sa part d'"opération spéciale". L'absence de consensus a conduit l'Inde à publier un "résumé du président" évoquant les deux jours de pourparlers et prenant acte des désaccords. "La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et souligné qu'elle cause d'immenses souffrances humaines et exacerbe les fragilités existantes de l'économie mondiale", peut-on lire dans ce document, qui mentionne la perturbation des chaînes d'approvisionnement, les risques pour la stabilité financière, l'insécurité énergétique et alimentaire. "Il y avait d'autres points de vue et différentes évaluations de la situation et des sanctions", a ajouté la présidence indienne en référence aux sanctions prises contre la Russie par de nombreux pays, dont les États-Unis et les pays européens. Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a jugé "regrettable" que la Chine empêche la publication d'un communiqué commun. "Mais pour moi, il était plus important que tous les autres adhèrent à une position claire sur le droit international, le multilatéralisme et la fin de la guerre", a-t-il ajouté. Le résultat de la réunion de Bengalore rappelle celui du sommet du G20 de novembre dernier à Bali, qui avait vu l'Indonésie publier également une déclaration finale mentionnant les divergences entre les membres. Mis en place pour mieux faire face aux crises économiques, le G20 a de plus en plus de mal à parvenir à un consensus à chacune de ses réunions. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Reuters qu'il était "absolument nécessaire" qu'une déclaration finale condamne la Russie. Deux délégués ont déclaré à Reuters que la Russie et la Chine ne voulaient pas que le G20 soit utilisé pour parler politique. La Russie, membre du G20 mais pas du G7, évite de parler d'invasion ou de guerre. L'Inde a gardé un positionnement neutre, refusant de condamner la Russie avec le souci de rechercher une solution diplomatique tout en augmentant fortement ses achats de pétrole russe. La Chine et l'Inde se sont abstenus jeudi lors du vote à l'Onu, à une écrasante majorité, d'un texte exigeant que Moscou retire ses troupes d'Ukraine et cesse les combats. Outre les pays du G7, le bloc du G20 comprend des pays comme l'Australie, le Brésil et l'Arabie saoudite. (Reportage Shivam Patel, Christian Kraemer, Shivangi Acharya, Aftab Ahmed et Sarita Chaganti Singh, rédigé par Raju Gopalakrishnan; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)