La planète n'a jamais eu aussi chaud que lors de la décennie écoulée

MADRID (Reuters) - La décennie écoulée est très probablement la plus chaude jamais enregistrée à ce jour, selon un nouveau rapport d'experts alarmant pour la planète publié mardi.

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a dévoilé son bulletin annuel lors de la COP 25 de Madrid, qui s'est ouverte lundi, soulignant les enjeux colossaux au menu des discussions entre grands dirigeants appelés à donner un nouvel élan à la lutte contre le réchauffement climatique.

"Les canicules et les inondations qui étaient jusque-là centennales deviennent plus fréquentes", a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l'OMM.

Selon ce rapport, les années 2015-2019 devraient être, de façon quasiment certaine, les cinq années les plus chaudes depuis le début des relevés de températures et la décennie 2010-2019 a également toutes les chances d'être la plus écrasante de l'histoire récente.

Au rythme actuel, 2019 devrait être la deuxième ou la troisième année la plus torride.

Le dérèglement du climat a également des effets sur l'eau de mer, qui est 26% plus acide qu'au début de l'ère industrielle, avec toutes les conséquences désastreuses pour les écosystèmes marins qu'engendre une telle évolution.

Dans l'Antarctique, les glaces continuent à fondre, au point d'avoir atteint plusieurs fois des records cette année.

Après une décennie de baisse régulière, la famine est par ailleurs repartie à la hausse du fait du changement climatique. Plus de 820 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2018.

Selon ce même rapport, les gaz à effet de serre ont atteint des niveaux de concentration record en 2018, une tendance à long terme qui expose les générations futures à "une aggravation des conséquences du dérèglement en cours.

(Matthew Greene, version française Simon Carraud, édité par Sophie Louet)