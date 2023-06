La planète a perdu l'équivalent de la Suisse en forêts tropicales en 2022

Crédit photo © Reuters

par Gloria Dickie (Reuters) - La planète a perdu l'équivalent de la superficie de la Suisse en forêts tropicales l'an dernier, alors que la déforestation de la forêt amazonienne a persisté au Brésil, selon une organisation non gouvernementale (ONG) qui surveille les forêts mondiales. Plus de 41.000 km carré de forêts tropicales ont disparu en 2022, selon le Global Forest Watch, ONG financée par le World Resources Institute (WRI), qui surveille l'évolution des forêts tropicales en collectant des données de l'Université du Maryland. L'année 2022 correspond à la dernière année du mandat de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil, pays qui a comptabilisé 40% de toutes les pertes. En dépit d'un engagement mondial pour mettre fin à la déforestation d'ici à 2030, les pertes de forêts tropicales ont été plus importantes qu'en 2021. "Les chiffres de 2022 sont particulièrement décourageants", affirme Francis Seymour, membre du WRI. "Nous avions espéré observer un signal dans les chiffres qui montreraient une inversion de tendance dans la déforestation", a-t-il poursuivi. Global Forest Watch a évalué les "forêts primaires", celles qui comportent des forêts matures qui n'ont pas été défrichées ou replantées récemment. Ces forêts protègent contre le changement climatique car elles absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone. L'an dernier, la diminution des forêts tropicales a entraîné la libération de quelque 2,7 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalant des émissions fossiles annuelles de l'Inde, selon le rapport. L'étude du Global Forest Watch note que les pertes de forêts étaient supérieures de plus de 10.000 km carré en 2022 à ce qui serait nécessaire pour mettre fin à la déforestation d'ici à 2030. "Nous sommes loin du compte et nous allons dans la mauvaise direction", a affirmé Rod Taylor, directeur du programme forestier du WRI. (Reportage par Gloria Dickie; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)