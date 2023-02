La perte nette de Siemens Energy a plus que doublé au T1

FRANCFORT, 7 février (Reuters) - L'entreprise allemande Siemens Energy a déclaré mardi que sa perte nette avait plus que doublé au premier trimestre, en raison de charges chez Siemens Gamesa, spécialisée dans le développement et la construction de parcs éoliens. La filiale énergie du groupe Siemens, et qui a publié ses résultats préliminaires du premier trimestre le mois dernier, a déclaré que sa perte nette s'était creusée à 598 millions d'euros au cours de la période octobre-décembre, contre une perte de 246 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente. Siemens Energy tente de résoudre les problèmes chez Siemens Gamesa par le biais d'un rachat total de la division éolienne. L'entreprise prévoit de lever un maximum de 1,5 milliard d'euros pour aider à financer la transaction. Le carnet de commandes a cependant atteint un nouveau record à 98,8 milliards d'euros à la fin du mois de décembre, a indiqué Siemens Energy, grâce à sa division de technologie de réseau qui a enregistré des gains majeurs le mois dernier. "La croissance de nos commandes démontre que nous avons le bon portefeuille pour capitaliser sur la transition énergétique", a déclaré le directeur général Christian Bruch. Le groupe a déclaré, lors d'une présentation sur ses résultats, que le carnet de commandes se traduirait par 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 21 milliards d'euros en 2024 et 55 milliards en 2025. Les services représentent plus de la moitié du carnet de commandes. (Reportage de Christoph Steitz à Francfort, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)