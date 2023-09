La perte de Valneva se réduit au premier semestre grâce aux vaccins destinés aux voyageurs

La perte de Valneva se réduit au premier semestre grâce aux vaccins destinés aux voyageurs













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fabricant français de vaccins Valneva a annoncé jeudi une réduction de sa perte semestrielle, le rebond du tourisme ayant soutenu les ventes de ses vaccins destinés aux voyageurs. Le groupe, qui développe, fabrique et distribue des vaccins contre les maladies infectieuses, a fait état d'une perte nette de 35 millions d'euros au premier semestre 2023, contre une perte de 171,5 millions d'euros un an plus tôt. "Nous avons enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, les ventes de vaccins du premier semestre ayant plus que doublé par rapport à l'année précédente, et ce tout en continuant à avancer sur nos programmes cliniques", a déclaré le directeur financier de Valneva Peter Bühler dans un communiqué. Les ventes de produits ont plus que doublé au premier semestre pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre de l'année précédente, grâce également à des augmentations de prix. Le groupe se concentre sur ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, développé en partenariat avec Pfizer et qui fait l'objet d'un essai de phase 3, ainsi que celui contre le chikungunya, sur lequel la Food and Drug Administration (FDA) américaine doit se prononcer à la fin du mois de novembre. Le développement de ces vaccins est d'autant plus important que le groupe cherche à se remettre de la déception causée par son vaccin contre la COVID-19. Valneva avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe et dans certains autres pays pour son vaccin contre la COVID-19, mais a suspendu la fabrication compte tenu de la réduction du volume des commandes. Le groupe a en outre réitéré ses perspectives pour 2023. (Rédigé par Stéphanie Hamel and Gaëlle Sheehan, version française Diana Mandiá; édité par Zhifan Liu)