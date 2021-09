La pénurie britannique de CO2 s'étend à l'Europe continentale, dit Nippon Gases

LONDRES (Reuters) - La pénurie de dioxyde de carbone (CO2) que traverse la Grande-Bretagne se propage au reste de l'Europe, a prévenu Nippon Gases, rapporte mercredi le Financial Times.

Nippon Gases estime que "d'autres pays en Europe vont également souffrir de pénuries" de CO2 et que ses réserves ont fondu de moitié dans la région, dit le FT.

Nippon Gases, qui approvisionne la Scandinavie et plusieurs pays d'Europe occidentale, dont la France, l'Allemagne et la Suède, prévient que les centrales nucléaires, les industries de production de viande et de matériels médicaux étaient particulièrement concernées.

Londres a prévenu mercredi l'industrie alimentaire que les prix du CO2 allaient s'envoler et a décidé de prolonger le soutien de l'Etat au redémarrage de la production afin d'éviter que l'envolée des prix du gaz ne provoque une pénurie de volaille et de viande imputable.

La réouverture des économies après les confinements a provoqué une forte hausse de la demande en Asie amenuisant les approvisionnement en Europe, pénalisant les secteurs industriels exposés au gaz naturel.

Le CO2 est utilisé par l'industrie agroalimentaire, pour les boissons gazeuses notamment, mais aussi par l'industrie pharmaceutique, il entre notamment dans la composition de l'aspirine, ou encore dans la fabrication de matières plastiques.

(Guy Faulconbridge; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)