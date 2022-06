La paire Kristina Mladenovic et Caroline Garcia remportent Roland-Garros

par Mickael Pinta (iDalgo)

Déjà titrée en 2016, la paire Kristina Mladenovic et Caroline Garcia a renversé la doublette américaine Coco Gauff et Jessica Pegula (2-6, 6-3, 6-2) pour remporter Roland Garros en double féminin. Après un début de rencontre difficile, la paire française a su se remobiliser dans un Philippe Chatrier qui a commencé peu à peu à se remplir au fil du match.

Après la perte de la première manche, les Françaises, plus percutantes au fond du court, ont réalisé un double break d'entrée de jeu pour aller chercher le titre dans une troisième set décisif. Dans une ambiance digne des plus grandes heures de la Fed Cup, les deux joueuses scellaient leur destin et le sort de cette finale en réalisant une nouvelle fois le double break. Le week-end aura été cruel pour Coco Gauff qui avait perdu la veille la finale en simple de Roland Garros.