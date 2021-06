La paire Krawczyk - Salisbury remporte le mixte à Roland-Garros

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sur le court Philippe-Chatrier, l’Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Joe Salisbury ont remporté jeudi la finale du tournoi double mixte de Roland-Garros. La paire américano-britannique a dominé les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev (2-6, 6-4, 10-5) en 1h17 de jeu. C’est pourtant Vesnina et Karatsev qui prennent le meilleur départ en s’adjugeant facilement le premier set. Mais Krawczyk et Salisbury ne vont pas baisser le bras et réussir à accrocher un troisième set disputé sous la forme d’un super tie-break en dix points gagnants. Ils domineront ce jeu décisif pour décrocher ensemble leur premier titre du Grand Chelem en mixte. Au palmarès, l’Américaine et Britannique succèdent à Latisha Chan (Taïwan) et Ivan Dodig (Croatie) titrés en 2019, l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie.