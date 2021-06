La paire Herbert-Mahut s'impose en double à Roland-Garros

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté samedi la finale du double messieurs (4-6, 7-6 (1), 6-4) à Roland-Garros face à la paire Bublik-Golubev (Kazakhstan). Proches de l’élimination en demi-finales (trois balles de match sauvées), les Bleus étaient menés 4-6, 4-5 dans cette rencontre mais sont parvenus à inverser la tendance, portés par le public du court Philippe-Chatrier en mode Coupe Davis pour l’occasion. Ils remportent finalement la seconde manche 7-1 au jeu décisif. Faisant le break dans le septième jeu du dernier set, la paire tricolore s’est ensuite envolée vers le succès (6-4) après 2h09 de jeu. Déjà lauréats en 2018 Porte d’Auteuil, l’Angevin et le Messin décrochent un cinquième titre du Grand Chelem. Plus tôt dans la journée, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi-Perricard s’étaient imposés en double dans le tableau juniors.