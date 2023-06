La Nouvelle-Zélande va contacter la FIFA après l'arrêt d'un match pour une insulte raciste

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La fédération néo-zélandaise de football (NZF) a annoncé mardi vouloir contacter la Fédération internationale de football association (FIFA) après que son équipe nationale masculine a mis fin, la veille, à son match face au Qatar pour protester contre une présumée insulte raciste de la part d'un joueur qatari contre un joueur néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande accuse un joueur du Qatar d'avoir lancé "une insulte raciste importante" à l'encontre de Michael Boxall, défenseur néo-zélandais d'origine samoane, peu avant la mi-temps du match amical qui opposait le Qatar à la Nouvelle-Zélande lundi en Autriche. L'équipe nationale de Nouvelle-Zélande n'est ensuite pas réapparue sur la pelouse lors de la deuxième mi-temps. "Nous voulons certainement contacter la FIFA à ce sujet", a annoncé Andrew Pragnell, le président de la NZF devant des journalistes à Auckland. "Vous savez qu'ils ont récemment créé un groupe de travail autour du racisme, il faut faire plus pour protéger les joueurs contre les attaques racistes sur le terrain", a-t-il ajouté. Le sélectionneur du Qatar, Carlos Queiroz, a affirmé que l'incident relevait des compétences des instances du football. "L'équipe de Nouvelle-Zélande a décidé de soutenir leur coéquipier, nous avons également décidé de soutenir notre joueur", a déclaré l'entraîneur portugais du Qatar. Dans une autre affaire, la Fédération irlandaise de football a également annoncé son intention de contacter la FIFA après que des "remarques racistes" ont été proférées à l'encontre d'un joueur irlandais lors d'un match de jeunes U21 face au Koweït, disputé lundi en Slovénie. La fédération du Koweït de football a "rejeté catégoriquement ces accusations" dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé la mise en place d'un comité contre le racisme, mené par le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, victime à plusieurs reprises d'attaques racistes ces derniers mois dans le championnat espagnol. (Reportage par Iran Ransom à Melbourne, Janina Nuno Rios à Mexico, Shady Amir au Caire; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)