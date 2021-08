La Nouvelle-Zélande s'impose face à l'Australie

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Pour la 170e fois dans l’histoire du rugby mondial, la Nouvelle-Zélande et l’Australie se retrouvaient samedi à l’occasion de la Bledisloe Cup. Les Néo-Zélandais ont dominé les Wallabies (33-25). Richie Mo’unga s’est notamment montré précieux en début de match avec trois pénalités transformées. Les Australiens ont ensuite répondu grâce à un essai d’Andrew Kellaway (36e). Les All Blacks repartiront aux vestiaires avec 8 points d’avance après l’essai de Sevu Reece dans les derniers instants de la première période (16-8). La Nouvelle-Zélande va totalement dominer la seconde période en ajoutant trois essais (49e, 57e et 64e). Les Wallabies parviendront à trouver des solutions mais finiront par s’incliner dans cette rencontre. Les deux équipes se retrouveront la semaine prochaine pour le lancement du Rugby Championship.