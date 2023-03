La Nouvelle-Zélande interdit TikTok sur les téléphones des parlementaires

SYDNEY, 17 mars (Reuters) - La Nouvelle-Zélande va interdire l'application vidéo chinoise TikTok sur les téléphones pouvant accéder au réseau du parlement néo-zélandais, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental. L'application sera interdite dès la fin du mois de mars sur les téléphones pouvant se connecter au réseau du Parlement de Nouvelle-Zélande, a déclaré le chef du service parlementaire, Rafael Gonzalez-Montero. TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité. La Grande-Bretagne a annoncé jeudi qu'elle interdisait l'application chinoise sur les téléphones professionnels de ses fonctionnaires. (Reportage Lewis Jackson et Renju Jose; version française Camille Raynaud)