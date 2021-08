La Nouvelle-Zélande domine l'Australie et s'adjuge la Bledisloe Cup

par Baptiste Marin (iDalgo)

Une semaine après sa victoire face à l’Australie, la Nouvelle-Zélande a encore triomphé face à ce même adversaire. Les All Blacks ont largement dominé samedi les Wallabies (57-22) lors de la première journée du Rugby Championship. Avec ce deuxième succès, les Néo-Zélandais se sont offerts au passage la Bledisloe Cup, trophée qu’ils détiennent depuis 2003. En tête à la mi-temps (21-15), la Nouvelle-Zélande a totalement fait exploser le XV australien au retour des vestiaires. Les Blacks ont ajouté cinq essais (huit au total) en seconde mi-temps avec seulement sept petits points encaissés. C’est la première fois que les Australiens encaissent plus de cinquante points de la part des Néo-Zélandais. Ce succès permet à la Nouvelle-Zélande de démarrer parfaitement son Rugby Championship. Plus tard dans la journée, l’Afrique du Sud accueillera l’Argentine dans l’autre match de cette première journée.